Napolipiu.com - “O ti mangi la minestra o ti butti dalla finestra”, Conte durissimo alla vigilia della Lazio

“O tilao ti”,">Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampasfida contro la. Focus su modulo, infortuni e critiche all’ambiente partenopeo.di-Napoli, match valido per la 25esima giornata di Serie A, il tecnico Antonioha incontrato i giornalisti nel centro sportivo di Castel Volturno. L’allenatore azzurro ha affrontato diversi temi, partendo dal primo posto e dagli infortuni: “Quello che conta tanto è il lavoro che è stato fatto, ho un gruppo di ragazzi che hanno sposato fin da subito il concetto di lavorare. È quello che ci porta ad avere una classifica bellissima nonostante ci siano state e ci saranno delle difficoltà”.Sul cambio tattico, il mister ha chiarito: “Sicuramente ci sono delle situazioni che non possiamo far finta di non vedere.