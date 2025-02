Amica.it - Nuvole, fulmini, pioggia: la nail art metereopatica di Sabrina Carpenter

torna a stupire con una manicure in 3D. La cantante 25enne ha sfoggiato un look super glamour ispirato un po’ a Madonna, un po’ a Marylin Monroe per la cover di marzo di Vogue Usa, e laart ha fatto la sua parte.La manicure ispirata al meteo diha posato in miniabito celeste Dolce & Gabbana, gioielli di diamanti e voluminosi riccioli biondo ghiaccio, suscitando anche il plauso della Material Girl in persona. Il look è firmato dallo stylist Ib Kamara, le foto sono di Steven Meisel, che hanno scelto di valorizzare lo stile da pin-up della cantante. A corredo della coverha anche recitato in uno sketch intitolato The Short Report with, che ha debuttato sul canale YouTube della rivista, in cui ha interpretato una meteorologa.