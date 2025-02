Ilgiorno.it - Nuovo San Siro: slittamento (senza traumi) per il piano di Milan e Inter

o, 14 febbraio 2025 – Un tempo c’erano i mercoledì di coppa a San, adesso ci sono i giovedì in Comune sul futuro dello stadio Meazza. Sì, perché ieri si è svolto l’incontro tecnico settimanale – che si ripeterà i prossimi giovedì – tra i tecnici dell’amministrazione comunale, da una parte, e di, dall’altra, per definire nei dettagli ileconomico-finanziario – riveduto e corretto – del progetto per la realizzazione di unimpianto rossonerazzurro nel parcheggio e nel Parco dei Capitani proprio di fianco all’attuale Scala del calcio, il cui destino è di essere parzialmente demolita e rifunzionalizzata. A quanto si apprende dal Comune e dai club, il termine per la consegna delda parte di Diavolo e Biscione è slittato di un paio di settimane. L’obiettivo iniziale era di consegnare il corposo documento entro fine febbraio, ma la dead line più realistica descritta ieri da fonti autorevoli è che ileconomico-finanziario venga consegnato a Palazzo Marino entro il 15 marzo.