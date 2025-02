Cityrumors.it - Nuovo ricovero per Papa Francesco: le sue condizioni

C’è preoccupazione per lo stato di salute del Pontefice. Bergoglio è arrivato al Gemelli per alcuni controlli e non si escludere una permanenza di qualche giornoEra da qualche giorno che c’era timore per ledel Pontefice a causa della bronchite. La scorsa domenica ilera stato costretto ad interrompere il suo discorso durante uno degli appuntamenti del Giubileo proprio a causa delle difficoltà a parlare. Una situazione che ha portato i medici vicini a Bergoglio a consigliare ilin ospedale per effettuare tutti i controlli del caso e iniziare un percorso di cure con l’obiettivo di guarire in poco tempo.per: le sue(Ansa) – cityrumors.itLa Sala stampa della Santa Sede ha comunicato che nelle scorse ore il Pontefice è andato al Gemelli per alcuni esami diagnostici e non si esclude la possibilità di undi cinque giorni per guarire dalla bronchite.