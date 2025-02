Nuovo record nel recupero dell’evasione fiscale | 247 miliardi di euro

Quotidiano.net - Nuovo record nel recupero dell’evasione fiscale: 24,7 miliardi di euro

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 febbraio 2025 – È da sempre la paura di ogni italiano: quella di ricevere una lettera dall’Agenzia delle Entrate, per qualche omissione nel pagamento delle tasse, o a seguito di accertamenti fiscali. Eppure, in Italia la lotta all’evasione non ha sempre raggiunto risultati positivi, con tante posizioni che alla fine venivano stralciate per l’impossibilità di recuperare l’importo evaso. Grazie però ad alcune modifiche normative, e a nuovi strumenti di controllo e incrocio dei dati, nel 2023 il Fisco italiano è riuscito a recuperare 24,7di, la somma più alta fino ad oggi mai incassata. I dati ufficiali Dei 24,7direcuperati, 19,6 sono arrivati con azioni di controllo e verifica dei dati, 5,1con misure straordinarie e rottamazione delle cartelle.