Lanazione.it - Nuovo Millennio . Una storia lunga 30 anni

Da trent’sul territorio. Tra i fondatori Riccardo Paolini, Rosario Ginanneschi, Graziano Lazzerini, nomi importanti nel panorama grossetano.ha deciso di celebrare i suoi 30con un incontro aperto alla cittadinanza in sala consiliare. Insieme al presidente Paolini, gli assessori Riccardo Ginanneschi e Simona Rusconi, poi Carla Minacci, Amelia Gaviano e Francesca Ciuchi, consigliere comunali, e Angelo Pettrone, che è anche consigliere in Provincia. "Nato nel 1995 – ricorda Paolini –vuole essere un movimento politico e culturale, infatti ogni anno organizziamo appuntamenti per la presentazione di libri, ad esempio. Nasce in un momento in cui non c’erano più i partiti storici: la Democrazia cristiana, il Partito repubblicano italiano e Partito socialista.