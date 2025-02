Ilrestodelcarlino.it - Nuovo incendio all’Inalca di Reggio Emilia

, 13 febbraio 2025 - Un enorme focolaio si è riacceso questa sera all'interno del sito dell'Inalca, l'azienda del gruppo Cremonini andata distrutta nella notte fra lunedì e martedì in via Due Canali, a. Si tratterebbe di un focolaio che i vigili del fuoco non erano mai riusciti a spegnere del tutto, a causa della posizione difficile da raggiungere. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco stanno tentando di domare il rogo. I cittadini del quartiere impauriti stanno da giorni denunciando colonne di fumo e aria irrespirabile in zona.