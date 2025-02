Agi.it - Nuovi disagi sull'Alta Velocità, Fs rimborsa i biglietti

AGI - Nuova giornata dia rete ferroviaria ad. Un inconveniente tecnico ad un treno, fermo nei pressi di Bologna, ha causato ritardi ad una ventina di convogli, uno dei quali - da Torino Porta Nuova a Napoli Centrale - ha registrato un tempo di percorrenza superiore al previsto di 180 minuti. Il guasto accaduto nel bolognese ha comportato la riprogrammazione del servizio con deviazioni di percorso e allungamenti dei tempi di viaggio. Ai passeggeri del treno coinvolto è stato predisposto il rimborso integrale del biglietto. È stato necessario effettuare il trasbordo in linea su una 'riserva calda', ovvero un treno pronto ad essere utilizzato rapidamente in caso di necessità. Durante lo svolgimento delle operazioni, fa sapere Fs, i passeggeri sono stati informati puntualmenteo svolgimento delle operazioni e assistiti nel rispetto del protocollo previsto in questi casi.