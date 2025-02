Romadailynews.it - Nuova Zelanda: Auckland ospita celebrazioni per Festa di lanterne

La gente scatta delle foto davanti a una lanterna a forma di drago durante una celebrazione per ladelle, in, ieri 13 febbraio 2025. Le persone si mettono in pose per le foto davanti aa forma di serpente durante una celebrazione per ladelle, in, ieri 13 febbraio 2025. La gente assiste a uno spettacolo di danza del drago durante una celebrazione per ladelle, in, ieri 13 febbraio 2025. Agenzia Xinhua