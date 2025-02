Calciomercato.it - Nuova proprietà e dimissioni, caos in casa rossonera

Leggi su Calciomercato.it

Possibile rivoluzione per il club che ha delle scadenze da rispettare: ecco cosa sta succedendo. Tifosi in attesa di novitàin(LaPresse) – Calciomercato.itI nuovi proprietari dei rossoneri sono sbarcati in città nella giornata di ieri. Attorno al club italiano si è iniziato così a respirare unaaria.Con l’arrivo della SLT Associati Srl, i tifosi della Lucchese hanno iniziato a sperare che il vento possa finalmente cambiare. Stefano Sampietro e Alessandro Bui, gli artefici dell’acquisto delle quote di maggioranza dal Gruppo Bulgarella, hanno provato a far chiarezza su quanto sta succedendo: “Per noi – affermano affermano i primi due a La Nazione – è stata una sfida e un’ opportunità: siamo già nel mondo dello sport con una società di basket a Roma e si sono create le condizioni per provare nel calcio e per provare a dare una mano a questa società”“L’acquisto ce lo ha proposto l’avvocato Longo, che è un collega e che conosciamo da tempo e con il quale siamo anche in un collegio sindacale di un’azienda.