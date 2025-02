Ilrestodelcarlino.it - Nuova musica in Salaborsa con la sala vinili

Dal capolavoro dei Beatles, Revolver, alle partiture contemporanee di Luigi Nono, dai Led Zeppelin alla Messa di Verdi, passando per i Genesis e Maher. Sono oltre 25mila iappartenuti a Mario Santonastaso scomparso nel 2009, collezionista, cultore dellain ogni suo linguaggio, appassionato ricercatore di rarità discografiche, ma amante anche dei brani proposti dal Festival di Sanremo, che la famiglia ha donato al Comune, all’Ufficioin particolare. Ci sono voluti oltre tre anni per effettuare una prima catalogazione per generi, che riguarda per adesso 10mila album, che costituiscono il cuore dellaAscolto, al secondo piano della Biblioteca di, attrezzata con un giradischi, un impianto di riproduzione, comode poltrone. Da oggi sarà possibile fruirne, da soli o in coppia, gratuitamente, in turni di massimo 90 minuti, rigorosamente senza cuffia, e si potrà richiedere l’assistenza di un addetto se, come per generazioni cresciute con il suono cosiddetto ‘liquido’, non si ha dimestichezza con l’utilizzo di un piatto e dei suoi comandi.