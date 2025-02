Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Sandero: nell’estate 2025 sarà anche cabrio? Foto

Campionessa di vendite laè uno dei modelli di punta del brand in Europa. L’auto vanta una gamma motori articolata e due varianti di carrozzeria (Streetway e Stepway). Potrebbe aggiungersi la versione? Difficile se non impossibile dirlo ad oggi con certezza, ma non si sa mai. Questa vettura potrebbe essere pensata per chi desidera un’esperienza open-air senza spendere una fortuna, mantenendo l’essenza economica e pratica tipica del marchio.Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Mahboub 1. Inseriamo di seguito il link alla fonte.Design EsternoLaavrebbe una carrozzeria ispirata alla versione Stepway, con paraurti leggermente più aggressivi, passaruota pronunciati e una linea più filante.