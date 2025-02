Iltempo.it - Nubifragio sull'Isola d'Elba, i soccorsi dei Vigili del Fuoco

(Agenzia Vista) Toscana, 14 febbraio 2025 Forte pioggiad', strade allagate a Portoferraio,delimpegnati nei: a causa dell'innalzamento dell'acqua, effettuate tre operazioni di salvataggio per evacuare dei residenti bloccati nella propria abitazioni; soccorse 28 persone in difficoltà nei veicoli in panne lungo la strada principale di Portoferraio; evacuate da una scuola di danza 12 persone, tra cui 9 minori, e un'altra decina da una pizzeria. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev