Nubifragio all’isola d’Elba | persone salvate in extremis dalle proprie case ed evacuati bimbi da una scuola di danza

Decine disoccorse, allagamenti e disagi, “con 65 millimetri di pioggia caduti in poco più di un’ora”, ha detto il governatore Eugenio Giani, al termine di una giornata difficile per la Toscana. Nella serata del 13 febbraio l’isolaè stata colpita da un, che ha visto i Vigili del fuoco impegnati a soccorrere 28bloccate nelle auto per l’acqua e il fango a Portoferraio; inoltre sono stati necessari tre interventi in altrettante abitazioni per salvare dall’innalzamento dell’acqua un numero imprecisato di. I pompieri riferiscono anche di aver evacuato, per gli allagamenti, unadicon nove minori e tre istruttori e una decina dida una pizzeria minacciataacque e di avere salvato 3in.Giani ha invitato alla “massima attenzione e prudenza” e sottolineato che “il sistema di protezione civile della Toscana e i Vigili del fuoco sono al lavoro per assistere la popolazione colpita dal