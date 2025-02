Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio all’isola d’Elba, al risveglio si contano i danni tra le strade piene di fango: “In pochi minuti l’acqua a un metro e mezzo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dall’alba di questa mattina l’isolaha cominciato a contare ideldel tardo pomeriggio di giovedì 13 febbraio, quando in un’ora sono caduti 65 millimetri di pioggia. Per tutta la notte hanno operato squadre di vigili del fuoco, sommozzatori, volontari della protezione civile e forze dell’ordine per far fronte agli allagamenti e alle frane, che in particolare si sono registrate nel comune di Portoferraio. Decine di persone sono state tratte in salvo dalle squadre dei soccorritori dei vigili del fuoco nella serata di ieri. Il Comune di Portoferraio ha istituito subito il Centro comunale di coordinamento con 20 volontari e 10 mezzi, coordinato dal sindaco Tiziano Nocentini. Le criticità maggiori si sono registrate nel centro storico. In via Einaudi c’è stata una frana, così come lungo la strada del Volterraio.