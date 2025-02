Tg24.sky.it - Nubifragio all'Elba, vigili del fuoco salvano in extremis decine di persone da case e auto

Leggi su Tg24.sky.it

Un violentosi è abbattuto nelle ultime ore nella zona dell'Isola d', in particolare a Portoferraio, con numerosi allagamenti che hanno messo a rischiodi. Idelhanno dovuto compiere tre salvataggi indi più, rimaste bloccate dall'acqua in innalzamento nelle abitazioni del comune principale dell'isola.Idelhanno poi soccorso ben 28bloccate nelle numeroserimaste ferme per l'acqua e il fango lungo la strada principale del capoluogo dell'isola d'. Questo il riassunto delle ultime ore da parte deidlsugli interventi effettuati finora per il. I pompieri riferiscono anche di aver evacuato, per gli allagamenti, una scuola di danza con nove minori e tre istruttori e una decina dida una pizzeria minacciata dalle acque.