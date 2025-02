Quotidiano.net - Nubifragi a Orbetello: Vigili del Fuoco in azione per soccorsi e recuperi

Attivate anche con mezzi anfibi deidel, le operazioni di recupero, assistenza e soccorso a numerose persone ancora isolate nel territorio di(Grosseto) dopo idella notte scorsa. A causa degli allagamenti le strade non sono praticabili e le loro case in zone di aperta campagna non sono raggiungibili. Centinaia di ettari di campi coltivati sono ancora allagati tra Albinia,e Capalbio dove le precipitazioni intense hanno fatto esondare canali e fossi poderali trascinando acqua e fango su terreni adibiti a cereali e ortaggi. Inondati magazzini e piani bassi delle abitazioni. Le operazioni sono nell'area di Albinia, Marsiliana, Parrina. Sul posto il vicesindaco Chiara Piccini e il delegato comunale alla Protezione Civile Roberto Berardi. La giunta comunale approva oggi uno stanziamento per opere di somma urgenza per 80.