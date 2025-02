Notizie dall’Asvis Europa | integrazione o frammentazione? Il 2025 sarà decisivo

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 5 febbraioL’ordine internazionale sta vivendo una crisi profonda. L’instabilità globale, acuita dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente, si intreccia con la rielezione di Donald Trump negli Stati Uniti e con le tensioni tra Occidente, Russia e Cina. In questo scenario, l’si trova di fronte a una decisione cruciale: rafforzare la propria coesione politica ed economica o affrontare il rischio di. È questa la tesi centrale del Rapporto Ispi“L’ora della verità”, curato da Alessandro Colombo e Paolo Magri e pubblicato il 28 gennaio con il sostegno della Fondazione Cariplo.