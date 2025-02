Iodonna.it - Non solo in ufficio. I trucchi di stile per indossarli in tutte le occasioni, a ogni età

Rigorosi, tradizionali, dal piglio d’antan. Un tempoprotagonisti dell’outfit da, grazie a queste assodate caratteristiche diventate oggi più che mai contemporanee i pantaloni grigi eleganti escono allo scoperto e popolano lo street style, oltre che le passerelle. Piuttosto che una tendenza fluttuante nel guardaroba donna, oggi sono diventati un punto fermo, da mixare a seconda dei casi in chiave piuttosto casual o elegante. La loro palette neutra si presta a infinite possibilità di abbinamento. E ale carte d’identità. Pantaloni a sigaretta: come abbinarli dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Come vestirsi a febbraio 2025? 5 look invernali easy chic da copiare Il modello di punta per la Primavera-Estate 2025 da cui partire a 20 come a 30, a 40 come a 50 e 60 anni: dei grey pants morbidi, contraddistinti da pinces frontali, dal taglio ampio.