Ilgiorno.it - Non si fermano all’alt, fuggono con l’auto appena rubata e sfiorano le persone in attesa del tram: nei guai due giovanissimi

Milano, 14 febbraio 2025 – Un altro conducente che non si ferma all'alt. Un altro inseguimento a tutta velocità per le vie della città. Il sesto nelle ultime tre settimane. Stavolta i fuggitivi sono un ventenne egiziano e un diciassettenne italiano, intercettati dalla polizia su una Pandaun'ora e mezza prima: il primo è stato arrestato per resistenza, il secondo è stato indagato a piede libero; enbi sono stati anche denunciati per ricettazione. In zona Lorenteggio L'alert scatta alle 12.35 di giovedì 13 febbraio 2025, quando gli agenti della centrale operativa di via Fatebenefratelli segnalano alle pattuglie sul territorio la posizione di una Fiat Panda,alle 11 da un box e rintracciata dalla proprietaria grazie al geolocalizzatore della compagnia assicurativa. I poliziotti di una Volante incrociano l'auto in via Giordani e intimano al conducente di fermarsi.