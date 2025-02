Tuttivip.it - “Non puoi farmi questo”. Lacrime al Grande Fratello, perché Javier ha mollato Helena

Durante la trentunesima puntata del “”, andata in onda giovedì 13 febbraio,Prestes eMartinez hanno avuto un acceso confronto. La tensione tra i due è culminata allo scoccare della mezzanotte di San Valentino, quando Alfonso Signorini ha invitato le coppie della Casa a scambiarsi un bacio.sono rimasti fermi, eha spiegato: “vorrei chiarire prima questa situazione, non vorrei passarci sopra e far finta di nulla”.La discussione è iniziata quando Signorini ha chiesto un confronto tra le coppie Alfonso-Chiara eha espresso perplessità riguardo alla reazione dialla notizia di Lorenzo Spolverato come primo finalista del programma, suggerendo che la modella brasiliana non avesse ancora superato la storia tra Lorenzo e Shaila.