Non profit finanza e innovazione | mercoledì 19 forum a Napoli promosso da AIra Rotary e Lions

Leggi su Ildenaro.it

“Nonoggi rappresentano un crocevia per la rigenerazione sociale e culturale. Concetti qualidi prossimità, sviluppo territoriale sostenibile, reti digitali, rigenerazione urbana e delle aree interne, benessere sociale sono tutti connessi al mondo produttivo, in particolar modo a quello delle Pmi”. Così Mario Bowinkel, presidente dell’(Associazione italiana rating advisory) presentando il “non: donation crowdfunding, incubatori d’impresa e pmi per la rigenerazione sociale e culturale”, che si terrà19 febbraio, dalle 15 nella sala Rari della Biblioteca Nazionale di“Vittorio Emanuele III”. L’evento, organizzato dall’e dalla Fondazione del Distretto 108YA delInternational, in collaborazione con l’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc), sezione di, e l’Incubatore d’Impresa Aree Interne ‘Sei’, è stato accreditato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di, presieduto da Eraldo Turi.