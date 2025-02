Liberoquotidiano.it - "Non posso lasciare qua la...". Iva Zanicchi, gaffe e gelo: come chiara Eleonora Daniele

«Qui è passata tutta la mia vita, è chiaro che sono emozionata. Infatti mi tremano le calzette, non le metto e vado a piedi nudi». Ivaè indubbiamente una delle «signore del Festival» e si collega dalla Riviera cona Storie Italiane, contenitore mattutino di Rai 1, poche ore prima di ritirare il premio Città di Sanremo alla carriera. «Io adesso non sono truccata, dimostro tutti i 28 anni che ho ma stasera mi metto le ciglia finte, il cerone, vedrai vedrai. - promette l'Aquila di Ligonchio, 85 anni splendidamente portati -. Mia figlia me l'ha proibito, io avrei voluto un vestito rosso con un bellissimo spacco, perché c'ho due gambette che non scherzano, un po' di scollatura. Invece mia figlia è andata in crisi e mi ha vestita da cardinale, in nero. Mi hanno messo anche una roba al collo.