Non mi interessa Toscani ma quelli che l' hanno pianto come benefattore dell' umanità

Per il trigesimo di Olivieroavrei potuto riporre l’autocensura e dire finalmente tutto ciò che penso del personaggio ea sua arte, o propaganda. E però mi annoiano le battaglie di retroguardia. Passato più di un mese preferisco analizzare coloro che giovedì 13 gennaiose fosse morto un. Non vorrei discutere di bello e di brutto (non est disputandum) bensì di bene e di male. I tantissimi che ovunque, innanzitutto sui giornali,parlato di grave perditamostrato di essere o tizzoni d’inferno pure loro o incapaci di riconoscere il male. Tradimento o accecamento dei chierici?spiegare l’innamoramento collettivo per un borioso bravo a trasformare l’oro in piombo, la bellezza in sterco? Piaceva di costui l’alchimia al contrario, la pornografia’entropia, lo stereotipo anticattolico? Non capisco.