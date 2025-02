Napolitoday.it - "Non funzionano le frecce". Il cartello di un automobilista sulla sua vettura

Leggi su Napolitoday.it

"Nonle. Scusate". Fa sorridere ilattaccatovecchia Punto per avvisare chi è dietro e chiedere un pizzico di comprensione per non essere in grado di indicare correttamente la propria direzione. Dal traffico di via Cesare Rosaroll (Napoli) è tutto.La classica.