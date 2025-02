Non ci passo sopra Grande Fratello furia e gelo all’improvviso | Helena e Javier hanno dato spettacolo davanti a tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mentre su Rai1 andava in onda la terza serata del Festiva di Sanremo 2025, contemporaneamente su Canale 5 Alfonso Signorini tornava a collegarsi con la casa per una nuova diretta del. Come sempre, non sono mancati scontri, sorprese e grandi annunci ma tra tutto quello che ha colpito molto il pubblico del reality è stata la brusca frenata nel rapporto traPrestes eMartinez.Durante il confronto con Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, che in questi giorniavuto più di una discussione, la coppia della casa ha manifestato alcuni attriti legatittutto a un episodio avvenuto in puntata: la lite trae Lorenzo. Per, infatti, la modella potrebbe essere ancora coinvolta dal coinquilino con cui proprio agli inizi del GF aveva avuto un feeling.