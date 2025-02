Liberoquotidiano.it - "Non ce l'abbiamo con Sinner, ma gli altri atleti...": la gola profonda dell'antidoping vuota il sacco

Il caso Clostebol con al centro Jannikcontinua a far discutere. La Wada non cambia idea e chiede uno-due anni per il 23enne tennista pusterese. La sentenza è attesa per aprile, dopo il torneo che Jannik disputerà sulla terra rossa di Montecarlo. In una lunga intervista a La Stampa, il portavocea Wada, James , ha parlatoa situazione di Jannik: "La Wada non chiede la cancellazione di alcun risultato - prosegue Fitzgerald - salvo quelli già imposti in primo grado. Poiché la questione è ora pendente dinanzi al TAS, la Wada non commenterà ulteriormente”. E ancora: “Senza commentare alcun caso particolare — aggiunge il portavoce Wada — direi che il principioa responsabilità oggettiva è di fondamentale importanza per sostenere la correttezza nello sport. Senza di esso non ci sarebbe alcune i drogati vincerebbero.