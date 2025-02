Noi umani | Dataisti o Dadaisti?

Leggi su Ildenaro.it

Il vero problema non è se le macchine pensano, ma se gli uomini lo fanno, sosteneva Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), psicologo statunitense.Pensiamo alla commutazione manuale dei telefoni. Ividero i numeri in rapida ascesa dei telefoni, delle linee telefoniche, delle chiamate.CI VOGLIONO SEMPRE PIÙ CENTRALINISTE!Sbucò dal nulla Almond B. Strowger (1839-1902), Impresario di pompe funebri di Kansas City, Missouri, che inventò la commutazione automatica telefonica.ADDIO CENTRALINISTE!Se isi affidano totalmente ai dati, isi consegnano alla casualità per aprire finestre rinascimentali su paesaggi inediti. We Humans: Dataists or Dadaists?Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), an American psychologist, argued that the real question is not whether machines think but whether humans do.