Ilfattoquotidiano.it - Noemi vince la terza serata del FantaSanremo: si prospetta un rush finale avvincente!

Al termine delladella 75esima edizione del Festival di Sanremo, con tutti e 29 gli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston per due volte, siunconclusivo particolarmente avnte non solo per la competizione canora ma anche per il.La classifica provvisoria vede infatti in testa ancora Serena Brancale con 180 punti seguita a breve distanza da un terzetto molto agguerrito: Lucio Corsi a 165 punti e Marcella Bella e Olly a 160. Decisive saranno quindi ladi stasera dedicata alle cover, che tradizionalmente ha sempre regalato grandi soddisfazioni ai fantallenatori, e ladi sabato con i piazzamenti finali degli artisti che, detto alla Alessandro Borghese, “potrebbero confermare o ribaltare la situazione”.Ladi ieri è stata vinta dache dall’ultima posizione nelladi martedì è risalita così nelle posizioni centrali della classifica generale.