Superguidatv.it - No, “Bella stronza” di Marco Masini non è una canzone violenta, anzi: Fedez fa bene a cantarla

Leggi su Superguidatv.it

Si è alzato un polverone, l’ennesimo, di troppo, su Sanremo. Stavolta tocca a(again), che stasera duetterà conin “”. Non si è fatto attendere lo sdegno di colleghi e addetti ai lavori poiché, dicono, il brano è violento contro le donne. Viene da chiedersi, dunque, se queste persone abbiano realmente ascoltato le parole dellao se si siano fermate alle parolacce. Diciamolo una volta per tutte: “” non è unaè l’esatto opposto.Di cosa parla “” die perchè non èParla di un amore, un amore tradito, deluso, che fa male, che sanguina emoglobina e bile.lo racconta col suo vigore, con la sua rabbia, col suo tormento e sì, anche col suo odio. Perché chi non ha mai odiato qualcuno in vita sua? Specie quella persona che amavamo e che ci ha fatto così male e che, magari, continuiamo comunque ad amare.