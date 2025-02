Terzotemponapoli.com - NM Live – Il Napoli deve prendere 6-7 calciatori importanti. Contro la Lazio Raspadori e Buongiorno

Cammaroto, O, Fava, Tosto, Petrazzuolo e De Luca sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Cammaroto: “Il6-7, voci insistenti di un interesse della Juventus per Osimhen”– EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato: “Gli arbitri? Il protocollo è un escamotage, perché non si vogliono sistemare le cose per bene per tutte le squadre. Non dimentichiamo quello che ha detto Fabregas, che ha vinto tutto, è deprimente vedere che uno come luisubire cose del genere. Ilfare la voce grossa, non ci aspettiamo cose super partes, ma si sta giocando lo scudetto eraddrizzare le antenne.