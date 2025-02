Game-experience.it - Nintendo Switch 2 è già in vendita sul mercato nero… a soli €40.000

Leggi su Game-experience.it

2 non è ancora ufficialmente disponibile, ma ciò non ha impedito che alcuni prototipi finissero nelnero. Secondo diverse segnalazioni provenienti da forum cinesi e dal subreddit dedicati a2, alcuni esemplari della console sarebbero già ina cifre astronomiche, circa 40.000 euro. Questa situazione ha suscitato scalpore, considerando che la casa di Kyoto non ha ancora rivelato tutti i dettagli ufficiali della sua nuova piattaforma.Secondo quanto riportato, i dispositivi venduti non sarebbero completamente funzionanti: pur avendo l’aspetto della versione definitiva, non dispongono del sistema operativo e non possono avviare giochi. L’obiettivo principale di questo traffico illecito non è il pubblico di giocatori, ma piuttosto le aziende specializzate nella produzione di accessori.