Niente Williams, nuova scuderia per Sainz: annuncio appena arrivato

Doveva essere unaper Carlos: l’sul futuro dello spagnolo è. Ecco le parole Ha corso un anno intero sapendo che sarebbe stato l’ultimo. Ha messo da parte quello che evidentemente era un momento difficile e si è dimostrato un professionista esemplare. Carlos, lo sappiamo, ha vissuto un’annata intera quasi da separato in casa dentro la Rossa. Ma ha comunque dato tutto quello che aveva.per(Lapresse) – Ilveggente.itHa vinto qualche gara, ha aiutato Leclerc in altre situazioni, insomma, ha fatto tutto quello che doveva fare senza mai tirarsi indietro in questo anno difficile per la sua carriera. Si è parlato poi, e lo ricordiamo tutti, di quello che sarebbe potuto essere il suo futuro fino alla scelta finale di accettare il corteggiamento dellacon la quale sarà ai nastri di partenza alla fine di questa stagione.