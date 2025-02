Gossipnews.tv - Niente Serale ad Amici: Fortissima Lite Tra Professori!

Leggi su Gossipnews.tv

Tensione altissima ad: scoppia un acceso scontro tra i. Ecco che cosa è successo!Tensione alle stelle nella scuola di, dove le dinamiche tra isi fanno sempre più accese. Alessandra Celentano non nasconde il suo disappunto nei confronti dei giudizi espressi dai colleghi, che a suo dire non sarebbero sempre oggettivi. A farne le spese è la sua allieva Chiara, che non ottiene il via libera per accedere al.La competizione si fa più serrata e, con le nuove regole di ammissione, ogni allievo deve conquistare il consenso unanime dei tredella propria categoria. Per Chiara, il sogno delviene bruscamente interrotto da Emanuel Lo, che non la ritiene pronta per affrontare questa fase del programma.La puntata si apre con la gara di ballo, in cui Chiara ottiene il primo posto.