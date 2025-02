Ilfattoquotidiano.it - Niente alcol per i mondiali del 2034 in Arabia Saudita. Il Principe provoca: “Non puoi vivere senza bere?”

Non sarà permesso il consumo di bevandeiche durante la Coppa del Mondo, che si terrà in. A confermarlo è stato ilKhalid bin Bandar Al Saud, in un’intervista rilasciata a LBC, dichiarando che “innon c’è alcun tipo di” e che la politica sarà la stessa durante l’evento calcistico. Non solo negli stadi, ma anche in hotel e ristoranti, l’non avrà spazio, a differenza di quanto accaduto in Qatar nel 2022, dove era consentito in alcune aree e locali. “Al momento, non permettiamo l’”, ha ribadito ilAl Saud, spiegando che “Ci si può divertire. Non è assolutamente necessario, e se vuoidopo che te ne sei andato, sei libero di farlo, ma al momento non abbiamo”. Ha aggiunto che l’l’alcool non fa parte della cultura locale: “Proprio come il nostro clima, è un paese secco”.