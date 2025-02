Lettera43.it - Nicoletta Braschi, chi è la moglie di Roberto Benigni: si sono sposati nel 1991

Leggi su Lettera43.it

Ospite a sorpresa della quarta serata di Sanremo 2025,tornerà al Festival per la sesta volta in carriera. A lui il compito di aprire l’appuntamento dedicato alle cover e ai duetti con un annuncio, di cui il direttore artistico Carlo Conti non ha fornito ulteriori dettagli. Fra il pubblico, il mattatore e comico toscano potrà sicuramente contare sul supporto e sulla presenza costante della, attrice e produttrice cinematografica con cui vive ormai da 40 anni. «Il mio modo di misurare il tempo è con e senza di te», le ha detto a settembre 2021 nel ricevere il Leone d’oro alla carriera. «Questo premio ti appartiene, lo dedicherai tu a chi vorrai». In bacheca,vanta un David di Donatello, un Ciak d’oro, un Premio Flaiano e il Globo d’oro onorario in coppia con il marito.