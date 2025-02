Metropolitanmagazine.it - Nicoletta Braschi, chi è la moglie di Roberto Benigni e perché si sono separati sul lavoro

una coppia da oltre 40 anni e il loro amore inossidabile è stato fonte di ispirazione per molti. I due si conobbero a Roma nel 1983, e possiamo affermare che da allora non simai lasciati: nel 1991 le nozze intime e quasi segrete, celebrate il 26 dicembre nel Convento di Clausura delle Suore Cappuccine di Cesena, città doveè nata. In tutti i film dil’attrice è presente, e ogni volta che gli viene riconosciuto un successo per la sua carriera, il suo pensiero è rivolto alla: “Talento, mistero, fascino e femminilità. Emani luce, amore a prima vista, anzi a ultima vista, anzi a eterna vista. Abbiamo fatto tutto insieme per 40 anni, io conosco solo un modo per misurare il tempo, con o senza di te”, tra le sue dichiarazioni d’amore più belle alla compagna, fatta in occasione del ritiro del Leone d’Oro alla carriera nel 2021.