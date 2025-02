NFL Travis Kelce si ritira? Possibile futuro da commentatore tv come Brady

Leggi su Sportface.it

Sebbene non abbia ancora ufficialmente concluso la sua carriera da giocatore,è già considerato il prossimo Tomquando finirà la sua carriera da professionista. La stella dei Kansas City Chiefs si sta prendendo del tempo per decidere se proseguire con il football dopo che i suoi Chiefs sono stati sconfitti dai Philadelphia Eagles nel Super Bowl LIX perdendo 40-22. Ildinella NFL resta incerto, ma ciò che è successo dopo il ko in finale con gli Eagles con Mahomes ha alimentato i dubbi sul suo. La NFL ha rilasciato delle clip in cui veniva ripreso uno scambio di battute trae Mahomes con il quarterback dei Chiefs che ha dichiarato di sostenere a pieno il compagno indipendentemente. “Ha dato così tanto a questa squadra e alla NFL. Ed è stato una gioia, non solo per me lavorare con lui, ma anche per le persone che lo hanno visto giocare.