Ilrestodelcarlino.it - Neve, temporali e vento in Emilia Romagna: fino a quando dura il maltempo. Le previsioni meteo

Bologna, 14 febbraio 2025 – Il ciclone di San Valentino è arrivato anche ine ha portato con pioggia e. Fiocchi sono iniziati a cadere da questa notte (e sono previsti anche nelle ore successive a quote sempre più bassealla pianura) sull'Appennino Romagnolo oltre i 1100 metri. Al rifugio Capanna Campigna, in provincia di Forlì-Cesena, sono caduti già 15-20cm difresca. Come avevano annunciato lee il bollettino Arpae per oggi è prevista un’allerta arancione perdi burrasca e una gialla per(estesa anche alla giornata di domani). L’aria fredda arrivata dal Nord porta con sè un abbassamento sensibile delle temperature e precipitazioni diffuse anche a sfondo temporalesco, mare agitato e possibili mareggiate.Si sono già registrati dalla mattinata fenomeni intensi sulle pianure Parmensi e Reggiane, su quelle Ferraresi, Bolognesi e dellasettentrionale.