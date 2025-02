Anteprima24.it - Neuropsichiatria Infantile: apre a Scafati il Centro di assistenza specialistica

Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 17 febbraio 2025 mattina aprirà i battenti ail nuovoterritoriale disanitariadi, un nuovo stabile baluardo per l’a famiglie e minori con difficoltà neuropsichiche.Il, che sarà allocato presso il Distretto Sanitario di Base cittadino, annesso all’ospedale, arricchisce e completa l’offerta di servizi nel settore dellanell’Agro nocerino-sarnese.L’ASL Salerno ha concepito una struttura erogatrice di servizi specialistici che, facendo leva su risorse umane di alta professionalità (sei operatori tra personale del distretto sanitario e del DSM), garantirà in sede tutte le risposte assistenziali di settore.La struttura sarà immediatamente operativa, e già dalla prossima settimana sarà possibile non solo effettuare le prime valutazioni, i controlli clinici dei pazienti già in carico all’ASL Salerno, le campagne di screening, ma anche gli approfondimenti diagnostici di patologie di interesse NPI, la redazione di progetti ri/abilitativi, l’elaborazione di piani speciali discolastica e di integrazione dei disabili negli ambienti di vita, i piani di trattamento farmacologico, etc.