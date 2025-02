Metropolitanmagazine.it - Netflix sta rivalutando il controllo degli account social degli attori dopo la bufera che ha investito Karla Sofia Gascon

sta pensando di “rivalutare” il processo di verificasuimedia per i nuovi talentiche la campagna per i premi di Emilia Pérez ha scatenato polemiche nei confronti della star del film, che ha scatenato reazioni negative per i post razzisti riemersi su Internet a gennaio. “Stiamo tutti parlando di questo“, ha detto Bela Bajaria, responsabile dei contenuti di, nel podcast “The Town with Matthew Belloni”. “Dovremo davvero guardare imedia delle persone, delle decine di migliaia di persone ogni giorno in tutto il mondo, della quantità di film e programmi TV originali che realizziamo, delle licenze e delle coproduzioni? Ma penso ancora che la cosa più difficile sia che ciò sminuisca davvero un film così speciale“.Oltre a sostenere che ci sono difficoltà pratiche nel controllare volumi massicci di attività suimedia, Bajaria ha anche aggiunto che “non è una pratica molto comune“.