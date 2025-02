Ilfattoquotidiano.it - Neri per Caso a Sanremo 2025 con Massimo Ranieri. “Si deve litigare quando ce n’è bisogno, mai passare notti insonni a lume di rancore”: così la band sul loro segreto per restare insieme

La Gialappa’s, si sa, quello che tocca diventa o ridiventa oro. Eanche ipergodono del nuovo hype televisivo grazie alla partecipazione al GialappaShow ma, va detto, che il gruppo vocale il suo seguito live lo ha da sempre. Quest’anno li vedremo sul palco dell’Ariston accanto adurante la serata delle cover per cantare, di Pino Daniele. E il gruppo si è raccontato a Il Mattino, a parlare ède Divitiis: “Tornare aè sempre una grande emozione eè un artista incredibile, per l’appunto un mostro sacro. Ci ha contattato ed ha chiesto la nostra disponibilità visto che gli piaceva l’idea di creare un momento musicale particolare. Non avevamo avuto altri contatti lavorativi, se non indirettamente, in occasione della colonna sonora del Gobbo di Notre Dame della Disney in cui lui doppiava Quasimodo e noi cantavamo la canzone del film.