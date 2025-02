Ilrestodelcarlino.it - Nel segno dell’arte di Lucio Dalla. Cesare Bocci porta in scena un mito

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica, alle ore 21,15, al Teatro Angel dal Foco di Pergola nel cartellone di Teatri d’Autore, promosso dal Comune di Pergola con l’Amat,e il Duo Saverio Mercadante - Rocco Debernardis al clarinetto e Leo Binetti al pianoforte -no in4/3/1943.!, un viaggio di musica e parole nella storia di uno dei più grandi cantautori italiani.– testi di Federica Debernardis - racconta la storia di questo grande artista, cantautore eclettico, musicista completo, curioso, sempre avanti rispetto alla concorrenza, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, che nacque jazzista e morì popstar, imponendosi in ogni ambitomusicale e non solo. Nato a Bologna il 4 marzo del 1943,è stato uno dei più innovativi e versatili autori e interpreti della canzone italiana.