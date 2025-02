Metropolitanmagazine.it - Neffa, la fine della storia con l’ex Nina Zilli: “Iniziata come una favola, trasformata in un calesse”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: il cantautore è ha avuto una famosa ex,: i due sono stati legati nel 2013. Nella lorod’amore hanno vissuto una grande passione , che ha portato ad una convivenza. A distanza di un anno, sulla relazione calava il sipario.L’artista stasera sarà fianco di Shablo, Guè, Tormento e Joshua con i quali si esibirà in un medley nel corsoseratacover del Festival di Sanremo 2025. Nato a Salerno nel 1967, Giovanni Pellino muove i primi passi nel mondomusica negli anni ottantabatterista, per poi nel decennio successivo approcciarsi al free style entrando nell’Isola Posse All Stars, collettivo bolognese dal quale nascevano i Sangue Misto con il quale otteneva i primi successi. Il 1996 è l’anno di Aspettando il sole, singolo apripista dell’album& i messaggeridopa, prodotto l’anno precedente ma uscito con ritardo per problemi di distribuzione.