Donnapop.it - Neffa che fine ha fatto? Sapete se ha moglie e figli e dove vive?

Leggi su Donnapop.it

ha portato al successo diversi brani iconici, tra cui Io la mia signorina. Conosciamolo meglio!Leggi anche: Shablo chi è? Qual è il suo vero nome e perché è famoso?Registrato all’anagrafe con il vero nome di Giovanni Pellino,ha scelto il suo nome d’arte ispirandosi a un ex calciatore della Cremonese, il paraguaiano Gustavo.Nato in provincia di Salerno, a Scafati, il 7 ottobre 1967, il cantante ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta come batterista in diversi gruppi hardcore punk, tra cui gli Impact. Negli seguenti ha lanciato alcuni singoli di successo mentre nel 1997 ha realizzato la colonna sonora del film Torino Boys, di cui ha curato gran parte della produzione e ha interpretato i brani Navigherò la notte e Nella luce delle sei.Con il brano La mia signorina, nel 2001,una vera e propria svolta artistica, abbandonando l’hip hop per dedicarsi completamente al soul e alla musica leggera.