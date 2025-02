Ilgiorno.it - ’Ndrangheta nel Bresciano, frode fiscale da 365 milioni: 12 arresti

C’è Brescia al centro di un’operazione che ha portato a 12 misure cautelari nei confronti di altrettante persone in tutta Italia. Il comune denominatore è la ‘ndrangheta, che facendo base nella città della Leonessa ha creato una sorta di alleanza tra imprenditori che grazie a essa hanno frodato il fisco. A condurre le indagini sono stati i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Brescia, che hanno operato a Brescia, Torino, Verona, Reggio Emilia, Modena, Cremona, Milano, Monza-Brianza, Mantova, Varese, Catania e Reggio Calabria, nonché in Spagna e Svizzera, con l’impiego di circa 300 militari, avvalendosi del supporto dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia nell’ambito del progetto I-Can (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), e delle forze di polizia spagnole e svizzere.