Nba, Minnesota stoppa la corsa di Okc. Golden State vince ancora

Milano, 14 febbraio 2025 - La sorpresa della notte in Nba arriva da, dove i Timberwolves - pur privi di Gobert e Randle - interrompono la striscia di sette successi consecutivi di Oklahoma City, imponendosi con il risultato di 113-101 e riscattando il precedente ko con Milwaukee. A trascinare i padroni di casa al successo è soprattutto Reid, che confeziona una doppia doppia da 27 punti e 14 rimbalzi. Edwards contribuisce alla vittoria con 23 punti, mentre dall'altra parte Gilgeous-Alexander e Jalen Willliams combinano per 44 punti (il canadese, che tira solo 10/21, ci aggiunge anche 9 assist), ma non bastano ai Thunder, che adesso hanno il medesimo record - il migliore della lega - dei Cleveland Cavaliers (44-10). Colpi in trasferta per Warriors e Clippers Continuano a conre i Warriors dopo l'arrivo nella Bahia di Butler.