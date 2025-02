Oasport.it - NBA, i risultati della notte (14 febbraio): Minnesota ferma gli Oklahoma City Thunder. Curry fa volare i Warriors a Houston

Leggi su Oasport.it

Un’altradi NBA si è disputata negli USA ed erano cinque le partite in programma. Una nottata che strizzava l’occhio alla Western Conference e dove spiccavano le sfide traRockets e Golden State, eTimberwolves e. Ecco come è andata.Colpaccio dei Golden Stateche espugnano il campo degliRockets per 98-105. Passo falso dei texani nella corsa playoff, mentre i californiani trovano un importante successo proprio per provare a risalire la china. Rischiano, però, i, che guidano tutto il match, dominano per lunghi tratti – toccando anche il +24 – ma nell’ultimo quarto permettono aquasi di rimontare. Decisivi i 27 punti di Steph, top player di giornata.Vittoria ai supplementari, invece, per i New Orleans Pelicans che superano i Sacramento Kings 140-133.