Juventusnews24.com - Nazionali Juve settore giovanile, 3 convocati bianconeri con l’Italia Under 16 di Scarpa: ecco i nomi per i test con il Belgio

di Fabio Zaccaria, terzetto bianconero convocato dal ctper la doppia sfida inchi è stato selezionato per le amichevoli con16 in quel di TubizeDopo la partecipazione al Torneo dei Gironi, continua il giro di amichevoli del16. Il ctha convocato 22 giocatori in vista della partenza per Bruxelles, 3 provengono dalle giovanili dellantus16. Fra i difensori selezionati per la doppia amichevole con il(il 19 e il 22 febbraio) compare Edoardo Rocchetti, capitano dellantus16.Nel reparto offensivo invece figurano idi Thomas Corigliano, fantasista bianconero e Destiny Elimoghale, già da tempo aggregato, nonostante sia un classe 2009, allantus17. Leggi suntusnews24.