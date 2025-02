NatoRutte | pensare ruolo paesi europei in Ucraina post appeasement

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 14 feb. (askanews) – Questo è un “buon week end” perché c’è “l’intero team” dell’amministrazione statunitense che si occupa di politica estera a Monaco e interagisce con le controparti europee ed è il momento per “in positivo quale potrebbe essere ildelle nazioni europee in(pacificazione)”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte, da Monaco, in un briefing trasmesso in streaming dalla Nato. In diplomazia per ‘’ si intende la politica di fare concessioni politiche, materiali o territoriali a una potenza aggressiva nell’intento di evitare un conflitto. Il termine storicamente si riferisce all’atteggiamento adottato negli anni Trenta dal Regno Unito rispetto alla Germania nazista. La parola era tornata in auge ieri quando i colloqui di Donald Trump con Vladimir Putin per porre fine alla guerra inricordavano l’accordo di Neville Chamberlain con i nazisti nel 1938 a Sir Ben Wallace.